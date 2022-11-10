Рязанским межрайонным природоохранным прокурором назначили Вячеслава Шерстнева

В органах прокуратуры он служит с августа 2010 года.

Рязанским межрайонным природоохранным прокурором назначили Вячеслава Шерстнева. Об этом сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Советника юстиции Вячеслава Шерстнева назначили приказом генпрокурора России от 31 октября. Шерстневу 35 лет, он женат, воспитывает троих детей.

В органах прокуратуры он служит с августа 2010 года.

Ранее Шерстнев замещал должности помощника и старшего помощника Люберецкого городского прокурора Московской области, прокурора отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Московской области, прокурора отдела управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.