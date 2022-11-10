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Рязанский агротехнологический университет посетила иностранная делегация из Таджикистана
Целью визита стало установление контактов для будущего сотрудничества в сфере подготовки квалифицированных кадров и совместной научно-исследовательской деятельности.

Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева посетила иностранная делегация из Республики Таджикистан. Целью визита стало установление контактов для будущего сотрудничества в сфере подготовки квалифицированных кадров и совместной научно-исследовательской деятельности.

Гостей встречали ректор университета Александр Шемякин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Виталий Костиков, советник при ректорате Дмитрий Виноградов.

Александр Шемякин рассказал гостям о масштабах и структуре университета, направлениях подготовки, по которым осуществляется образовательная деятельность, научных исследованиях и реализуемых проектах. В беседе ректор подчеркнул, что университет всегда с уважение относился к другим культурам, языкам и вероисповеданиям.

Для таджикских коллег провели экскурсию по университету, рассказали об организации и участии обучающихся из Республики Таджикистан в научно- образовательных и культурных мероприятиях, организуемых в университете — семинарах, совещаниях, конференциях, конкурсах, фестивалях, спартакиадах и др. Также стороны обсудили возможные направления и перспективы сотрудничества. Особый интерес гости проявили к научным исследованиям в области сельского хозяйства и подготовки научно-педагогических кадров для аграрного сектора.

Финалом встречи стали двухсторонние переговоры. Прошли они за чашкой чая. В ответном слове гости отметили высокий научно-технический потенциал университета, сказав, что экскурсия произвела самое лучшее впечатление. Также они поделились, что возлагают на дальнейшее сотрудничество большие надежды.