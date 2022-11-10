Рязанские следователи устанавливают личности пострадавших от действий насильника

Предположительно, преступления могли быть совершены в 2002—2005 годах.

Следователи устанавливают личности пострадавших от действий рязанского насильника 43-летнего Дениса Лазаковича. Информация об этом в четверг, 10 ноября, появилась на сайте регионального следкома.

Ранее Лазакович привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления были совершены в период с 2002 по 2005 годы.

В те годы Лазаковичу на вид было 22-25 лет, ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения. Лицо ближе к округлой форме, темные глаза, светло-русые короткие волосы, прически «ежиком», зачесаны назад. Над левой бровью, по направлению от носа к виску имелась царапина (возможно шрам) длиной 4-5 см, до края волос не доходила примерно 1 см. Нос прямой, рот среднего размера. Голос тихий.