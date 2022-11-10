Рязанские следователи раскрыли убийство сасовца, произошедшее в 2006 году

В 2022 году следователи установили двух очевидцев убийства. Они дали показания против 40-летнего жителя Сасова.

Рязанские следователи раскрыли убийство сасовца, произошедшее в 2006 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В 2022 году следователи установили двух очевидцев убийства — один из них проживал в Москве, а второй отбывал наказание в рязанской исправительной колонии. Они дали показания против 40-летнего жителя Сасова.

В 2006 году против него возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Мужчина признал свою вину, материалы дела направили в суд.