Россиянам рассказали, как снизить зависимость от зарплаты. Несколько советов в беседе с агентством «
Эксперт посоветовал снизить расходы, покупая товары онлайн и на распродажах, перейти на дешевые тарифы мобильной связи, снизить расходы на газ и электричество и отказаться от случайных покупок.
Также Осадчий отметил, что для оплаты покупок использовать карты банков, которые предлагают выгодные условия по кэшбеку и начисляют проценты на остаток. Он рассказал, что надо найти более дешевое арендуемое жилье, либо, если в собственности есть большая дорогая квартира, продать ее и переехать в район подешевле.
Россиянам посоветовали не брать микрозаймы, рефинансировать кредиты, а также отказаться от алкоголя и табака, чтобы снизить расходы на медицину.
По словам Осадчего, если все лишние расходы урезаны, то стоит заняться повышением доходов: найти дополнительную работу, продать ненужные вещи или сдавать дорогое жилье в аренду.
Также специалист призвал повышать финансовую грамотность и использовать для ведения бюджета специальные мобильные приложения.