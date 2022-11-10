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Россиянам рассказали, как снизить зависимость от зарплаты
Эксперт дал несколько советов, которые помогут перестать жить «от зарплаты до зарплаты». Например, покупать на распродажах, использовать для оплаты карты банков с кешбеком, снизить траты на газ и электроэнергию и другие.

Россиянам рассказали, как снизить зависимость от зарплаты. Несколько советов в беседе с агентством «Прайм» дал начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий.

Эксперт посоветовал снизить расходы, покупая товары онлайн и на распродажах, перейти на дешевые тарифы мобильной связи, снизить расходы на газ и электричество и отказаться от случайных покупок.

Также Осадчий отметил, что для оплаты покупок использовать карты банков, которые предлагают выгодные условия по кэшбеку и начисляют проценты на остаток. Он рассказал, что надо найти более дешевое арендуемое жилье, либо, если в собственности есть большая дорогая квартира, продать ее и переехать в район подешевле.

Россиянам посоветовали не брать микрозаймы, рефинансировать кредиты, а также отказаться от алкоголя и табака, чтобы снизить расходы на медицину.

По словам Осадчего, если все лишние расходы урезаны, то стоит заняться повышением доходов: найти дополнительную работу, продать ненужные вещи или сдавать дорогое жилье в аренду.

Также специалист призвал повышать финансовую грамотность и использовать для ведения бюджета специальные мобильные приложения.