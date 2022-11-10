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Россиянам напомнили, за что можно лишиться маткапитала и получить штраф в 120 тысяч рублей
Оштрафовать на крупную сумму, а также лишить материнского капитала могут тех россиян, кто захочет использовать его в незаконных целях.

Россиянам напомнили, за что можно лишиться маткапитала и получить штраф в 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат отметила, что оштрафовать на крупную сумму, а также лишить материнского капитала могут тех россиян, кто захочет использовать его в незаконных целях.

Обналичивание маткапитала влечет за собой наказание по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество»), по которой предусмотрен штраф в 120 тысяч рублей.

Если родители попытаются отнять у ребенка деньги, положенные по закону, их могут вовсе лишить сертификата на маткапитал. Но в будущем государство все равно зачислит средства на счет несовершеннолетнего, отметила Стенякина.

Также депутат напомнила, что средства маткапитала можно потратить строго на определенные цели — улучшение жилищных условий, образование ребенка, пенсию матери, покупка товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, а также получения ежемесячной выплаты семьями с детьми до достижения трехлетнего возраста.

Ранее в России предложили увеличить маткапитал и сделать программу бессрочной.