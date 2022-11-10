Российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра

Об этом сообщило Минобороны.

Российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщило Минобороны.

Перегруппировку проводят на Николаево-Криворожском направлении.

«Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом», — отметили в ведомстве.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу поручил отвести войска из Херсона в Днепр. Позже командующий Объединенной группировкой войск России Сергей Суровикин рассказал причину такого решения.