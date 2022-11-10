Путин распорядился привести нормативы обеспеченности армии в соответствии с потребностями

Путин поручил привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с потребностями. Об этом пишет ТАСС .

Президент России Владимир Путин распорядился правительству до завтрашнего дня — пятницы, 11 ноября, — представить предложения по контролю за расходами на обеспечение специальной военной операции (СВО). Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

« Правительству Р. Ф. представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции, с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции», — говорится в одном из пунктов.

Срок исполнения поручения установлен до 11 ноября 2022 года.

Целевое задание по обеспечению потребностей армии и других силовых структур в ходе специальной военной операции должно быть утверждено до 14 ноября. Такое поручение дал президент.

«С учетом ранее данных поручений завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также определение направлений и сроков выполнения этого задания. Срок — 14 ноября 2022 года», — говорится в поручении, адресованном «оборонному» координационному совету при правительстве.

Ответственными за исполнения поручения назначен глава координационного совета, премьер- министр Р. Ф. Михаил Мишустин.

Путин потребовал к 14 ноября привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями.

«Привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств», — говорится в перечне поручений главы государства.

Также правительству вместе с Министерством обороны РФ в целях повышения качества продукции, поставляемой для обеспечения потребностей ВС, других войск, воинских формирований и органов в ходе проведения СВО, необходимо «сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств».

Ответственными за выполнение Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу, определив срок — 14 ноября.

Эти поручения даны по итогам совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ, которое прошло 2 ноября.

Поддержка регионов

Путин поручил Минфину совместно с профильной комиссией Госсовета определить объемы дополнительной поддержки регионов, в том числе в которых введен средний уровень реагирования.

«Минфину России совместно с комиссией Государственного Совета Р. Ф. по направлению „Государственное и муниципальное управление“ определить необходимые объемы дополнительной поддержки субъектов РФ, в том числе в которых введен средний уровень реагирования, за счет ассигнований федерального бюджета», — указано в перечне поручений.

Срок исполнения поручения установлен до 14 ноября 2022 года.

Ранее Путин поручал координационному совету определить целевое задание по обеспечению потребностей армии, а также сроки его выполнения. При этом глава государства подчеркивал, что нужно предельно реалистично оценивать ситуацию и ускорять темп работы. Отдельный акцент он делал на том, что нельзя «работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями» — иначе нужного результата не добиться ни по одному направлению.

Как указывал президент, власти должны ориентироваться на реальные потребности, а производители — получать обратную связь из первых рук, чтобы снаряжение, специальные средства, другое оборудование были «не просто в наличии», но и были «современными, удобными и эффективными».