Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
Птн, 11
Сбт, 12
12°
ЦБ USD 61.24 0.18 11/11
ЦБ EUR 61 -0.24 11/11
Нал. USD 64.31 / 64.29 10/11 13:45
Нал. EUR 63.3 / 64.36 10/11 13:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
10 375
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
20 226
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
17 509
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
21 112
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Первый кассационный суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак
Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка.

Первый кассационный суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда

Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка. Одна из них держала на участке двух собак — алабая и дворнягу. Другая соседка постоянно жаловалась на шум от собак: они постоянно лают, превышая «предельно допустимые санитарные уровни шума». Позже женщина не выдержала и пошла в суд с документами, подтверждающими нарушение: показания свидетелей, видеозаписи, акты по результатам измерений звука. На суде женщина также рассказала, что из-за лая ее старший сын вынужден переехать к бабушке, чтобы нормально спать и учиться, а у младшего развилась повышенная тревожность, плаксивость и раздражительность. Также у самой заявительницы появилась бессонница, головная боль и повышенное давление.

Женщина просила запретить соседке держать собак и выплатить ей компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Суд в этом заявлении отказал, сославшись на закон, которые не запрещает держать собак на земельном участке.

Кассационный суд согласился, что закон не запрещает держать собак, однако указал, что истцам следует выплатить компенсацию за нарушение нематериальных прав на отдых и благоприятную среду.

Дело направили на пересмотр для определения размера компенсации.