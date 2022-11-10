Первый кассационный суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка.

Первый кассационный суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда

Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка. Одна из них держала на участке двух собак — алабая и дворнягу. Другая соседка постоянно жаловалась на шум от собак: они постоянно лают, превышая «предельно допустимые санитарные уровни шума». Позже женщина не выдержала и пошла в суд с документами, подтверждающими нарушение: показания свидетелей, видеозаписи, акты по результатам измерений звука. На суде женщина также рассказала, что из-за лая ее старший сын вынужден переехать к бабушке, чтобы нормально спать и учиться, а у младшего развилась повышенная тревожность, плаксивость и раздражительность. Также у самой заявительницы появилась бессонница, головная боль и повышенное давление.

Женщина просила запретить соседке держать собак и выплатить ей компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Суд в этом заявлении отказал, сославшись на закон, которые не запрещает держать собак на земельном участке.

Кассационный суд согласился, что закон не запрещает держать собак, однако указал, что истцам следует выплатить компенсацию за нарушение нематериальных прав на отдых и благоприятную среду.

Дело направили на пересмотр для определения размера компенсации.