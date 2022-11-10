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«Новая газета»: главой рязанского минтранса планируют назначить Павла Супруна
Об этом стало известно изданию из собственных источников.

Главной министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области планируют назначить Павла Супруна. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщила «Новая газета» со ссылкой на источники.

Как пишет издание, его уже приставили к облправительству в качестве советника.

Журналистам также удалось выяснить, что в 2012 году Супрун занимал должность заместителя главы района в Краснодарском кране — отвечал за ЖКХ, транспорт и связь. Затем несколько лет владел и руководил предприятием по торговле сельхозпродукцией, а после — занимался оптовой торговлей зерном.

В 2019-м Супрун четыре месяца был первым заместителем директора «Дирекции капитального строительства» в Севастополе со среднемесячной зарплатой 260 тысяч. Позже работал в дорожном хозяйстве московского региона.

По заявлению источников, Супрун представляет тех, кто заинтересован в дорожном строительстве, так как на кону новый мост через Оку под Рязанью, который оценивают в 19 миллиардов рублей.