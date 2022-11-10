На Урале похоронили мобилизованного Николая Мойсеева, погибшего в боях под Лиманом

В пресс-службе ЦВО не стали комментировать информацию о гибели мобилизованного, сославшись на военную тайну.

На Урале похоронили мобилизованного Николая Мойсеева. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил портал e1.ru.

Мужчина родился в Нефтеюганске. После школы и училища пошел в армию, где служил в Шалинском районе Чечни. Затем устроился работать на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, сменил профессию на строителя и обзавелся семьей.

Повестка уральцу пришла в сентябре. Когда он уходил — у него оставались жена и двое детей.

Николай Мойсеев погиб в боях под Лиманом 5 ноября, а прощание с ним состоялось уже 9 ноября.

В пресс-службе ЦВО не стали комментировать информацию о гибели мобилизованного, сославшись на военную тайну.