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Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о планах снизить ущерб от сточной воды для горожан
Соответствующее поручение дал губернатор Павел Малков.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о планах снизить ущерб от сточной воды для горожан. Пост об этом в четверг, 10 ноября, она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

По ее словам, соответствующее поручение дал губернатор Павел Малков. На недавнем совещании МП «Водоканал» назвали одним из возможных источников загрязнения атмосферы, в связи с чем в правительстве создали опергруппу по вопросам улучшения качества атмосферного воздуха и взаимодействия с предприятиями.

Этот же вопрос Сорокина обсудила с коллегами из профильных управлений администрации и муниципального предприятия.

По словам мэра, по сравнению с концом прошлого века в городе почти в два раза снизилось потребление воды. Это стало возможным благодаря тому, что появились приборы учета воды, а также экономить ресурс помогают стиральные и посудомоечные машины.

«Обсудили пути снижения в стоках вредных веществ. Один из способов удаления сероводорода — озонирование. В настоящее время прорабатывается возможность его внедрения на ряде КНС. Это очень дорого, но эффективно. Также возможно применение специального биологического препарата, который добавляют в стоки, в результате чего в производственной зоне запахи исчезают. Подобный метод в качестве эксперимента был использован на КНС в Голенчино в районе ЦПКиО и показал свою эффективность. Однако использование реагентов требует значительного финансирования и проведения дополнительных исследований», — заявила мэр.

По словам Сорокиной, есть и еще один способ — использовать газоулавливающие установки с угольными фильтрами.

«В 2020 году была завершена реконструкция КНС-3. Там ввели в эксплуатацию такую установку. Эффективность доказана — в текущем году проведены лабораторные исследования, показавшие снижение концентрации выбросов на 95%", — сказала Сорокина.

Глава рязанской администрации добавила, что в 2023 году за счет средств регионального бюджета начнется реконструкция КНС-4 и КНС-10.

«Будет выполнена замена трубопровода, запорной арматуры, насосного оборудования, внедрение газоочистного оборудования. Благодаря мощной поддержке области выстроим системную работу по повышению экологичности городской канализации. Проработаем вопрос по озонированию и применению угольных фильтров на люках колодцев-гасителей», — заключила Елена Сорокина.