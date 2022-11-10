Государственный Рязанский приборный завод присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов»

Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» проводит Союз машиностроителей России с 2015 года в каждую третью неделю апреля и октября. Она направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) в очередной раз прошла акция «Неделя без турникетов». Предприятие посетили учащиеся школы № 19 (25) г. Рязани и студенты Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина.

Предприятие седьмой год подряд открывает свои двери для рязанских студентов и школьников в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов». Во время осеннего этапа мероприятия около 250 человек посетили производственные подразделения, в которых им рассказали о современных технологиях производства, а также корпоративный музей, где на экскурсии юные гости узнали об истории, трудовых традициях и основных направлениях развития предприятия.

Молодежь ознакомилась с работой инструментального цеха, комплекса механообработки и переработки пластмасс, производственно-технического комплекса микроэлектронной техники. Ребятам также показали и рассказали, как создается широкий модельный ряд сварочных аппаратов «Форсаж» и медицинские офтальмологические приборы.

«Наш завод участвует в акции „Неделя без турникетов“ на постоянной основе, — рассказал генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Это мероприятие дает уникальную возможность посмотреть „изнутри“ на работу предприятия, больше узнать о заводских профессиях, познакомиться с условиями и спецификой труда, увидеть рабочие места и высокотехнологичное оборудование. Знакомство с заводом помогает школьникам осознаннее подходить к выбору своей будущей профессии, а студентам понять уровень развития современного производства и требования к профессиональным компетенциям работников. Для нас также очень важно заинтересовать молодежь возможностью в будущем связать свою трудовую жизнь с нашим предприятием».

Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» проводит Союз машиностроителей России с 2015 года в каждую третью неделю апреля и октября. Она направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, популяризацию профессий, востребованных на рынке труда, развитие кадрового потенциала машиностроительной отрасли. Ведущие государственные корпорации, машиностроительные холдинги и предприятия принимают активное участие в ее организации и проведении.