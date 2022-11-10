Госдума в первом чтении принял проект о наказании для коллекторов за угрозы

Если законопроект окончательно примут, коллекторам за насилие или угрозы в отношении должников грозит до 10 лет тюрьмы.

Госдума в первом чтении принял проект о наказании для коллекторов за угрозы. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили РИА Новости.

Если законопроект окончательно примут, коллекторам за насилие или угрозы в отношении должников грозит до 10 лет тюрьмы.

Уголовная ответственность наступит в том случае, если в отношении должника будет применяться насилие, будет уничтожено или повреждено его имущество. Также наказание грозит за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности.

Помимо этого, коллекторам придется выплатить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет. В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Максимальный срок наказание — 10 лет. Это в том случае, если преступление будет совершено группой лиц.