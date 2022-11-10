Байден пообещал не втягивать США в конфликт на Украине

По словам американского президента, что США не намерены «вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты».

Байден пообещал не втягивать США в конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости .

Президент США Джо Байден рассказал, что не давал Украине карт-бланш. Он отметил, что не сделал многих вещей, о которых просила Украина. Например, обеспечение американскими самолетами безопасности воздушного пространства над страной.

Также Байден добавил, что США не намерены «вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты».

Американский лидер заявил, что Украине не передают ракеты дальнего радиуса и не ожидают, что Киев будет обстреливать российские территории.

При этом, говоря о возможности переговоров между Украиной и Россией, Байден усомнился в готовности Киева к компромиссам.