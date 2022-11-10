Артисты программы «Счастливый билет» завоевали награды на международном цирковом фестивале «Без границ»

Программу «Счастливый билет» можно увидеть в Рязани уже в ближайшие выходные 12 и 13 ноября.

С 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге прошел первый международный фестиваль циркового искусства «Без границ».

Фестиваль собрал более 150 участников из 19 стран, среди которых и артисты программы «Счастливый билет», гастроли которой проходят в Рязани с 1 октября 2022 года.

Дрессировщики Алессандра-Елена и Давио Тогни завоевали на фестивале «Третью Бронзу».

Клоунский дуэт «Ребята с Лиговки» Валерия Кашкина и Александра Горлина получил специальный приз от генерального директора Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгара Запашного — «Приглашение на участие в международном фестивале «Идол».

Программу «Счастливый билет» можно увидеть в Рязани уже в ближайшие выходные 12 и 13 ноября.