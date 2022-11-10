Американку, отбывающую срок в рязанской колонии, депортируют в США

Ее поместят в центр временного содержания иностранных граждан на 30 суток до 9 декабря включительно. После этого женщину депортируют.

Американку, отбывающую срок в рязанской колонии, депортируют в США. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В четверг, 10 ноября, суд рассмотрел административное дело в отношении гражданки США Сары Криванек.

Ее поместят в центр временного содержания иностранных граждан на 30 суток до 9 декабря включительно. После этого женщину депортируют.

Напомним, 45-летнюю женщину попала в колонию за то, что в ноябре 2021 года она ударила сожителя ножом. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, но она попыталась улететь в США. Женщину задержали при попытке сесть на самолет.