«Ведомости»: блогеры обратились к Путину с просьбой разблокировать Instagram*
Соответствующую просьбу они направили зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву.
Блогеры попросили президента Владимира Путина рассмотреть разблокировку Instagram* и Facebook**. Об этом во вторник, 1 ноября,
«Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram и Facebook», — говорится в сообщении.
Уточняется, что совет блогеров при Совфеде направил аналогичную просьбу зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву.
Напомним, компанию Meta*** признали экстремистской в марте 2022 года.
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