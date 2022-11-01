«Ведомости»: блогеры обратились к Путину с просьбой разблокировать Instagram*

Соответствующую просьбу они направили зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву.

Блогеры попросили президента Владимира Путина рассмотреть разблокировку Instagram* и Facebook**. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщила газета «Ведомости».

«Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram и Facebook», — говорится в сообщении.

Уточняется, что совет блогеров при Совфеде направил аналогичную просьбу зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву.

Напомним, компанию Meta*** признали экстремистской в марте 2022 года.

*признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ