В Скопинском районе пропала 33-летняя Евгения Калачева

О ее местонахождении ничего не известно с 23 октября.

В Скопинском районе пропала 33-летняя Евгения Калачева. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Женщина 1989 года рождения пропала в селе Успенское. О ее местонахождении ничего не известно с 23 октября.

Приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы светлые крашенные. Была одета в черную осеннюю куртку, серые штаны и черно-белые кроссовки.