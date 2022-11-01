В Ряжском районе столкнулись «Шевроле» и «УАЗ», есть пострадавшие

Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Ряжском районе произошло ДТП между Chevrolet и «УАЗом». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 31 октября, примерно в 16:30 на 109-м километре автодороги «Рязань-Ряжск». Там 49-летний житель Кораблино на Chevrolet Cruze не выбрал безопасную скорость движения и врезался в попутный УАЗ, которым управлял 61-летнего жителя Александро-Невского района.

Пострадали водители обоих автомобилей, а также трое пассажиров УАЗ в возрасте 47-ми, 48-ми и 35-ти лет. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.