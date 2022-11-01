В Рязанской области переименуют аппарат правительства

Вместе с самим аппаратом переименуется и должность руководителя.

В Рязанской области переименуют аппарат правительства. Об этом стало известно во вторник, 1 ноября, на заседании правительства.

Теперь орган власти станет называться «аппарат губернатора и правительства Рязанской области».

Руководитель аппарата правительства области Роман Цуканов пояснил, что изменения носят технический характер. Они вносятся для приведения документов в соответствии с федеральным законом.

Вместе с самим аппаратом переименуется и должность руководителя.