В Рязанской области отделения «Почты России» изменят график работы
Почтовые отделения Рязанской области изменят график работы в связи с днем народного единства.
Почтовые отделения Рязанской области изменят график работы в связи с днем народного единства.
В компании сообщили, что пятница, 4 ноября, будет выходным для всех отделений региона. В предпраздничный день рабочий день закончится на час раньше.
В субботу, 5 ноября, отделения будут работать по расписанию.
График работы некоторых сельских отделений может отличаться. Найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение или уточнить режим работы можно в мобильном приложении Почты и на сайте pochta.ru