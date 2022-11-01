В Рязанской области отделения «Почты России» изменят график работы

Почтовые отделения Рязанской области изменят график работы в связи с днем народного единства.

Почтовые отделения Рязанской области изменят график работы в связи с днем народного единства.

В компании сообщили, что пятница, 4 ноября, будет выходным для всех отделений региона. В предпраздничный день рабочий день закончится на час раньше.

В субботу, 5 ноября, отделения будут работать по расписанию.

График работы некоторых сельских отделений может отличаться. Найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение или уточнить режим работы можно в мобильном приложении Почты и на сайте pochta.ru