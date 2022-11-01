В Рязани на улице Лермонтова сбили ребенка
Авария произошла в понедельник, 31 октября, примерно в 17:45.
В Рязани на улице Лермонтова сбили ребенка. Об этом сообщили
Авария произошла в понедельник, 31 октября, примерно в 17:45.
На пересечении улиц Лермонтова и Электрозаводской легковушка сбила ребенка.
Отец ребенка рассказал, что ДТП произошло на пешеходном переходе, ребенок получил травму, а водитель скрылся с места аварии.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что проводят проверку.