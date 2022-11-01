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В России с 1 ноября начался осенний призыв
Дату начала призыва в 2022 году сместили с 1 октября на 1 ноября в связи с перегруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации.

В России с 1 ноября начался осенний призыв. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, призыв на военную службу пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Всего призовут 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

Дату начала призыва в 2022 году сместили с 1 октября на 1 ноября в связи с перегруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации.

В Генштабе заявили, что солдат-срочников не отправят в регионы проведения СВО.