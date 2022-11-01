В России с 1 ноября изменились правила поверки счетчиков

Эксперт Ольга Лебединская рассказала, скажутся ли нововведения на жизни россиян.

В России с 1 ноября изменились правила поверки счетчиков. О том, как скажутся нововведения на жизни россиян, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

В новом ГОСТ прописаны требования к организациям, которые проводят поверку. Теперь сделать это могут лишь аккредитованные компании. Лебединская уверена, что изменения направлены на борьбу с мошенничеством и никак не скажутся на размере платежей ЖКХ.

«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме», — сказала эксперт.