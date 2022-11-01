В России могут ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации

Авторы проекта отметили, что документ устранит в законодательстве и не исключили, что мобилизация потребуется когда-нибудь вновь.

В России могут ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Об этом пишет газета « Известия ».

В Госдуме готовят к внесению поправки в уголовный кодекс, подразумевающие ответственность за уклонение от службы по мобилизации при отсутствии отсрочки.

Депутаты предлагают штрафовать уклонистов на сумму от 200 до 500 тысяч рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Также наказанием могут стать принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Один из авторов проекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил, почему законопроект вводят после окончания частичной мобилизации.

«Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали», — сказал Валеев.

Он отметил, что 328 статья УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») касается только лиц, которые призываются на срочную службу впервые.

Депутат добавил, что документ устранит пробелы в законодательстве и не исключил, что мобилизация потребуется когда-нибудь вновь.

Ранее сообщалось, что на 32-летнего жителя Пензы возбудили уголовное дело за отказ от службы по мобилизации. Позже выяснилось, что мужчину отпустили.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизации.