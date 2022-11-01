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В Кузбассе мать со своей подругой забила сына кувалдой

В Кузбассе осудят женщину, которая вместе со своей подругой убила сына кувалдой. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило агентство РИА ФАН со ссылкой на региональное управление С. К. России.

Трагедия случилась в Прокопьевске. Там 59-летняя женщина со своей 63-летней распивали алкоголь. В какой-то момент к ним подошел сын обвиняемой и оскорбил женщин.

Они дождались, пока тот уснет, а затем забили его кувалдой. После этого его тело спрятали в сугробе. Спустя время женщины сами обо всем рассказали полицейским.

Возбуждено уголовное дело.