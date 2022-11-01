В Генштабе предложили ужесточить законы о предоставлении гражданами сведений военкоматам

В Генштабе заявили, что в том, что военкоматы пользуются устаревшими данными, виноваты граждане.

В России предложили ужесточить законы о предоставлении гражданами сведений военкоматам. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизованного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин во время круглого стола в Совфеде, передало РБК.

По закону россияне должны в течение двух недель сообщать в военкомат об изменении своего статуса. По слова Побирохина, граждане сами виноваты, что военкоматы пользуются устаревшими данными. Они вовремя не предоставляли о себе сведения.

Побирохин заявил, что для исправления ситуации необходимо законодательно ужесточить требования или персонализировать требования, чтобы каждый смог вносить свои данные в картотеку и базу данных «Горизонт-МР».