Умер актер Евгений Калашник
Об этом сообщили на сайте Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» 29 октября.
Умер актер Евгений Калашник. Об этом
Евгений Калашник умер в возрасте 71 года. Он окончил Новосибирское театральное училище в 1971 году и служил в театрах Челябинска, Новосибирска, Ашхабада, Орджоникидзе. В июне 2022 года завершил свою творческую деятельность на сцене новосибирского театра «Глобус».
В 1994 году он получил звание заслуженного артиста России.
Его наиболее известные роли — Дон Кихот в «Плачевной повести о Дон Кихоте Ламанчском» Греминой, Лопахин в «Вишневом саде», Вагин в «Детях солнца» Горького, Вышневский в «Доходном месте» Островского и другие.
Прощание с артистом пройдет 1 ноября в Новосибирском крематории.