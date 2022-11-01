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Умер актер Евгений Калашник
Об этом сообщили на сайте Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» 29 октября.

Умер актер Евгений Калашник. Об этом сообщили на сайте Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» 29 октября.

Евгений Калашник умер в возрасте 71 года. Он окончил Новосибирское театральное училище в 1971 году и служил в театрах Челябинска, Новосибирска, Ашхабада, Орджоникидзе. В июне 2022 года завершил свою творческую деятельность на сцене новосибирского театра «Глобус».

В 1994 году он получил звание заслуженного артиста России.

Его наиболее известные роли — Дон Кихот в «Плачевной повести о Дон Кихоте Ламанчском» Греминой, Лопахин в «Вишневом саде», Вагин в «Детях солнца» Горького, Вышневский в «Доходном месте» Островского и другие.

Прощание с артистом пройдет 1 ноября в Новосибирском крематории.