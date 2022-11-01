Тиньков сообщил о начале процесса отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка

Он также обвинил Россию в исчезновении его поста о решении выйти из российского гражданства.

Предприниматель Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из российского банка. Об этом во вторник, 1 ноября, он написал в соцсетях.

Он заявил, что не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с фашизмом, а потому принял решение отозвать свой бренд с российского рынка.

Тиньков также обвинил российские власти в исчезновении его поста в Instagram*, где он говорил, что принял решение выйти из российского гражданства.

*признан экстремистским и запрещен на территории РФ