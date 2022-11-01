«Тинькофф банк» отреагировал на решение Олега Тинькова отозвать бренд из страны
В банке заявили, что все права на бренд принадлежат им.
Представители банка «Тинькофф» отреагировали на заявление Олега Тинькова отозвать бренд из России. Об этом во вторник, 1 ноября,
В банке заявили, что все права на бренд принадлежат им.
«Все права на бренд «Тинькофф» принадлежат «Тинькофф Банку», — сообщили в «Тинькофф банке».
Ранее Олег Тиньков сообщил о начале процесса отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка.