Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 ноября. Подробнее об этом рассказали РИА Новости.

Пенсии и соцвыплаты

Россиянам, которым исполнилось 80 лет, в два раза поднимут размер прибавки к пенсии. С 1 ноября она составит 14 441 рубля.

Работникам угольной промышленности и гражданской авиации пересчитают пенсию, если они обратились с заявлением до 1 октября. Сумма будет зависеть от продолжительности спецстажа, размера зарплаты и суммы взносов по дополнительным тарифам.

По данным ПФР отраслевую прибавку к пенсии получат 36 тысяч угольщиков и 49 тысяч членов летных экипажей. Размер выплат в среднем составит 4,7 тысячи и 21,2 тысячи рублей в месяц соответственно.

С 1 ноября расширили список выплат из федерального и регионального бюджетов, которые можно перечислять на карту «МИР». К списку добавили 30 позиций, например, финансовую поддержку безработных и компенсацию расходов на газификацию жилья.

Новый ГОСТ ЖКХ

С 1 ноября действуют новые правила поверки счетчиков в квартирах. В документе указаны требования к организациям, которые проводят проверку. Новые правила призваны повысить эффективность борьбы с мошенниками.

Открытое программное обеспечение

В России стартовал эксперимент по использованию программного обеспечения для компьютеров на условиях открытой лицензии. Он продлится до 30 апреля 2024 года.

Открытое программное обеспечение

Кроме того, с 1 ноября стартовал эксперимент по использованию ПО (программного обеспечения) для компьютеров на условиях открытой лицензии, он продлится до 30 апреля 2024 года.

В нем примут участие Минцифры, МВД, Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии, а также Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) на добровольной основе.

Осенний призыв на срочную службу

С 1 ноября стартовал осенний призыв. Он продлится до 31 декабря 2022 года. Всего планируется призвать 120 тысяч россиян от 18 до 27 лет.

В 2022 году старт кампании перенесли с 1 октября на 1 ноября в связи с перегрузом военкоматов из-за мероприятий по частичной мобилизации.

Ограничение на перевозку икры

В действие вступил закон, который запрещает физлицам с 1 ноября вывозить с Камчатки на самолете более 10 килограммов красной икры непромышленного производства за один рейс. Эксперимент по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок красной икры продлится до 1 августа 2025 года.