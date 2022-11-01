Шойгу: 87 тысяч мобилизованных направили в районы боевых действий СВО

Также Шойгу напомнил, что солдат-срочников не будут направлять в зону СВО, после завершения службы их отправят домой.

87 тысяч мобилизованных направили в районы боевых действий СВО. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет Telegram-канал SHOT .

Также Шойгу напомнил, что солдат-срочников не будут направлять в зону СВО, после завершения службы их отправят домой. Он отметил, что в начале мероприятий по частичной мобилизации в работе российских военкоматах были недостатки. К концу мероприятий их устранили.

Шойгу рассказал, что за последние две недели во время спецоперации ВС РФ уничтожили около 200 иностранных наемников.