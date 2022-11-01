Сенатор Клишас: введение уголовной ответственное за уклонение от мобилизации уже не актуально

Ранее появилась информация, что депутаты от «Единой России» планируют внести в Госдуму законопроект о введении уголовное ответственности за уклонение от мобилизации. По словам сенатора, этот вопрос уже не актуален.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отреагировал на решение депутатов Госдумы внести законопроект о введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Об этом во вторник, 1 ноября, он написал в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что депутаты от «Единой России» планируют внести в Госдуму законопроект о введении уголовное ответственности за уклонение от мобилизации. По словам сенатора, этот вопрос уже не актуален.

«Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю», — написал Клишас.

Он также признал, что в законодательстве страны есть проблемы. Однако введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации уже не актуально в связи с ее завершением.