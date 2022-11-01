Рязанский приборный завод провел чемпионат «Ударная десятка»

В состязаниях приняли участие более 4000 работников АО «ГРПЗ» и филиала предприятия — Касимовского приборного завода.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») состоялся чемпионат по силе удара «Ударная десятка». В состязаниях приняли участие более 4000 работников АО «ГРПЗ» и филиала предприятия — Касимовского приборного завода.

Организаторами проекта выступили Госкорпорация «Ростех» и спортивный клуб «Академия бокса». Соревнования проходили среди мужчин и женщин в двух категориях: «Один удар» и «Серия ударов». В первом случае участники наносили три удара по груше-силомеру. В личный зачет шла лучшая попытка. Во второй категории соревнующиеся ударяли по груше обеими руками, максимально быстро в течение 30 секунд. В «Серии ударов» учитывалась итоговая сумма «выбитых» килограммов.

Перед подходом к снаряду профессиональный тренер инструктировал каждого участника по технике безопасности и технике нанесения ударов.

«Наше предприятие уже в четвертый раз проводит чемпионат по силе удара „Ударная десятка“. Мы имеем успешный опыт организации соревнований, по итогам которых завод дважды на гранд-финале в Москве побеждал в номинации „Ударное предприятие“, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — В этом году в состязаниях приняли участие 4 002 человека — это наш рекорд! Хочу поблагодарить всех тех, кто пришел на чемпионат, чтобы показать не только силу своего удара, но и силу корпоративного единства коллектива нашего завода. Поздравляю наших победителей и желаю успешного выступления на следующем этапе „Ударной десятки“ — на гранд-финале в Москве!»

По итогам соревнований в категориях «Один удар» и «Серия ударов» победу одержали ведущий экономист по планированию Екатерина Прохорова с результатами 269 кг и 14 500 кг соответственно и регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Дмитрий Небольсин, выбивший 676 кг и 24 400 кг.

Победителем в номинации 50+ среди женщин в обеих категориях стала ведущий инженер-конструктор Людмила Попова. Среди мужчин в категории «Один удар» золотую медаль выиграл наладчик станков с ЧПУ Александр Самойлов, а в «Серии ударов» — начальник технологического бюро Игорь Плаксин.

Все участники чемпионата получили сертификаты со своими результатами. Победители и призеры награждены дипломами и медалями.