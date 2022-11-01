Путин напомнил о доброй воле Москвы в переговорах с Украиной

Позиция Москвы в переговорах с Украиной остается неизменной, но у Киева нет стремления к достижению договоренностей, отметил президент России.

Путин напомнил о доброй воле Москвы в переговорах с Украиной. Об этом пишет Life.ru.

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами рассказал, что позиция Москвы в переговорах с Украиной остается неизменной, но отметил, что у Киева нет стремления к достижению договоренностей.

Глава государства также подчеркнул, что после договоренностей, достигнутых в Стамбуле, украинская сторона «все выбросила в корзину».

«Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Но мы подождём», — сказал Путин.

Он также отметил, что для достижения договоренностей нужно «сесть за стол переговоров и договариваться», но на Украине «сами себе запретили с нами о чем-то говорить».