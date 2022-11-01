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Под Рязанью задержали иностранца с крупной партией героина и метадона
28-летнего наркокурьера задержали в Рыбновском районе. Возбуждено уголовное дело.

Под Рязанью задержали иностранца с крупной партией героина и метадона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

28-летнего наркокурьера задержали в Рыбновском районе. Инспектора ГИБДД остановили ехавший из Москвской области автомобиль, за рулем которого был гражданин одной из стран Средней Азии. Его задержали, а в машине нашли четыре упаковки с множеством свертков с наркотиками. Экспертиза показала, что в них содержались 654 грамма героина и 98 граммов метадона.

Выяснилось, что мужчина проживал в Химках Московской области и некоторое время назад стал курьером нелегального интернет-магазина. Он должен был доставить в Рязанскую область оптовую партию наркотиков и организовать тайники.

Против иностранца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Его заключили под стражу.