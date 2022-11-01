Медведев: Запад толкает мир к глобальной войне с ядерным оружием

Медведев: Запад толкает мир к глобальной войне. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Медведев напомнил, что западные страны хотят не дать России победить. В случае победы цель Украины — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий.
«Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — отметил политик.
Дмитрий Медведев назвал это прямой провокацией мировой войны с применением ядерного оружия.
«И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — подытожил он.
Ранее Медведев призвал провести полноценный демонтаж политического режима Украины.