Медведев: Запад толкает мир к глобальной войне с ядерным оружием

Ранее Медведев призвал провести полноценный демонтаж политического режима Украины.

Медведев: Запад толкает мир к глобальной войне. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

Медведев напомнил, что западные страны хотят не дать России победить. В случае победы цель Украины — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий.

«Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — отметил политик.

Дмитрий Медведев назвал это прямой провокацией мировой войны с применением ядерного оружия.

«И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — подытожил он.

Ранее Медведев призвал провести полноценный демонтаж политического режима Украины.