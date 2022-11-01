Клишас: дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России не требуется

Ранее президент России Владимир Путин уточнил, что обсудит с юристами необходимость отдельного указа о завершении.

Дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России не требуется. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, пишет Telegram-канал SHOT .

Ранее о завершении частичной мобилизации высказался президент России Владимир Путин. Он уточнил, что обсудит с юристами необходимость отдельного указа о завершении.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении задания по набору 300 человек в рамках частичной мобилизации.