Доходы мобилизованных не будут учитывать при назначении соцподдержки их семьям

Ранее сообщалось, что мобилизованным рязанцам с 24 октября начали перечислять по 100 тысяч рублей.

Доходы мобилизованных не будут учитывать при назначении соцподдержки их семьям. Об этом сообщили в кабмине, пишет Telegram-канал SHOT .

Уточняется, что речь идет таких выплатах, как пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячных выплатах на детей от трех до семи и от восьми до 17 лет, а также о выплатах по рождению или усыновлению первого или второго ребенка.