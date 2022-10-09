Житель Ряжского района до смерти избил сожительницу

Жителя села Петрово Ряжского района подозревают в причинении смертельных травм сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жителя села Петрово Ряжского района подозревают в причинении смертельных травм сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В субботу, 8 октября, в районной больнице от закрытой черепно-мозговой травмы скончалась местная жительница 1980 года рождения. Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Установлено, что смертельные травмы женщине нанес ее нетрезвый сожитель во время бытового конфликта. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, идет сбор доказательств.