Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
15°
Пнд, 10
10°
Втр, 11
ЦБ USD 61.25 1 08/10
ЦБ EUR 59.98 1.74 08/10
Нал. USD 64.5 / 69.9 08/10 12:55
Нал. EUR 64.5 / 69.9 08/10 12:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
2 024
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
3 554
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
4 065
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
16 495
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Житель Ряжского района до смерти избил сожительницу
Жителя села Петрово Ряжского района подозревают в причинении смертельных травм сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жителя села Петрово Ряжского района подозревают в причинении смертельных травм сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В субботу, 8 октября, в районной больнице от закрытой черепно-мозговой травмы скончалась местная жительница 1980 года рождения. Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Установлено, что смертельные травмы женщине нанес ее нетрезвый сожитель во время бытового конфликта. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, идет сбор доказательств.