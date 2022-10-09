В ресторане Петербурга мужчину застрелили в ходе драки

Москвич застрелил мужчину в пьяном конфликте в ресторане Петербурга. Пострадавший скончался в такси.

Москвич застрелил мужчину в пьяном конфликте в ресторане Петербурга. Пострадавший скончался в такси.

По данным источника РЕН ТВ , инцидент произошел поздним вечером в субботу, 8 октября, в заведении на Витебском проспекте. Конфликт вспыхнул между 31-летним москвичом и 26-летним петербуржцем во время застолья. Житель Москвы выхватил травматический пистолет «Гроза» и пять раз выстрелил в сторону оппонента.

Родители раненого вызвали такси, однако пострадавший скончался на их глазах перед зданием больницы.

Злоумышленника задержали. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранта поместили в ИВС. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.