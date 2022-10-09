В ресторане Петербурга мужчину застрелили в ходе драки
Москвич застрелил мужчину в пьяном конфликте в ресторане Петербурга. Пострадавший скончался в такси.
Москвич застрелил мужчину в пьяном конфликте в ресторане Петербурга. Пострадавший скончался в такси.
По данным источника
Родители раненого вызвали такси, однако пострадавший скончался на их глазах перед зданием больницы.
Злоумышленника задержали. Оружие изъяли и направили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранта поместили в ИВС. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.