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В Москве мужчина открыл стрельбу и ранил полицейского
На западе Москвы мужчина открыл стрельбу по служебной машине и ранил полицейского в ноги. Злоумышленника задержали с применением табельного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

На западе Москвы мужчина открыл стрельбу по служебной машине и ранил полицейского в ноги. Злоумышленника задержали с применением табельного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 9 октября. В полицию поступило сообщение о «грубом нарушении общественного порядка» на улице Ярцевской. На месте правоохранители обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, он несколько раз выстрелил в сторону патрульного автомобиля и ранил сотрудника в ноги.

После стрельбы мужчина вышел из подъезда и продолжил стрелять.

Сотрудник ППС полиции применил табельное оружие. Злоумышленник получил ранение, его задержали. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Нападавшим оказался местный житель 1968 года рождения. У него изъяли ружье.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело.