В Минобороны показали, как мобилизованные проходят подготовку

Минобороны России опубликовало видео подготовки призванных в рамках частичной мобилизации россиян и добровольцев.
В Восточном военном округе военные проходят подготовку в составе экипажей танков, тренируются и днем, и ночью. Также мобилизованные учатся стрелять по мишеням с места и в движении.
Кроме того, мобилизованные проходят «обкатку танком» со стрельбой и метанием гранаты по корпусу боевой машины из окопа.
«Этот прием является одним из самых сложных и важных в психологическом аспекте этапов подготовки», — сообщили в ведомстве.
В Приморье мобилизованные учатся уничтожать бронетехнику. Гранатометчики изучают слабые места и ведут огонь по ним из засады, поражая цели из РПГ-7.
Напомним, 8 октября делегация из Москвы и Рязани посетила учебный центр для мобилизованных в Сельцах.