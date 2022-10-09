В Минобороны показали, как мобилизованные проходят подготовку

Минобороны России опубликовало видео подготовки призванных в рамках частичной мобилизации россиян и добровольцев.

Минобороны России опубликовало видео подготовки призванных в рамках частичной мобилизации россиян и добровольцев.

В Восточном военном округе военные проходят подготовку в составе экипажей танков, тренируются и днем, и ночью. Также мобилизованные учатся стрелять по мишеням с места и в движении.

Кроме того, мобилизованные проходят «обкатку танком» со стрельбой и метанием гранаты по корпусу боевой машины из окопа.

«Этот прием является одним из самых сложных и важных в психологическом аспекте этапов подготовки», — сообщили в ведомстве.

В Приморье мобилизованные учатся уничтожать бронетехнику. Гранатометчики изучают слабые места и ведут огонь по ним из засады, поражая цели из РПГ-7.

Напомним, 8 октября делегация из Москвы и Рязани посетила учебный центр для мобилизованных в Сельцах.