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В Минобороны показали, как мобилизованные проходят подготовку
Минобороны России опубликовало видео подготовки призванных в рамках частичной мобилизации россиян и добровольцев.

Минобороны России опубликовало видео подготовки призванных в рамках частичной мобилизации россиян и добровольцев.

В Восточном военном округе военные проходят подготовку в составе экипажей танков, тренируются и днем, и ночью. Также мобилизованные учатся стрелять по мишеням с места и в движении.

Кроме того, мобилизованные проходят «обкатку танком» со стрельбой и метанием гранаты по корпусу боевой машины из окопа.

«Этот прием является одним из самых сложных и важных в психологическом аспекте этапов подготовки», — сообщили в ведомстве.

В Приморье мобилизованные учатся уничтожать бронетехнику. Гранатометчики изучают слабые места и ведут огонь по ним из засады, поражая цели из РПГ-7.

Напомним, 8 октября делегация из Москвы и Рязани посетила учебный центр для мобилизованных в Сельцах.