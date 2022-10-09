В МИД РФ рассказали, что станет «красной линией» для России
В МИД России назвали поставки Западом Киеву дальнобойных средств поражения «красной линией» для Кремля. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.
В МИД России назвали поставки Западом Киеву дальнобойных средств поражения «красной линией» для Кремля. Об этом заявил в интервью
«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации», — отметил Полищук.
Он добавил, что у России достаточно инструментов для реализации мер реагирования.