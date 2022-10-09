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В МИД РФ рассказали, что станет «красной линией» для России
В МИД России назвали поставки Западом Киеву дальнобойных средств поражения «красной линией» для Кремля. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

В МИД России назвали поставки Западом Киеву дальнобойных средств поражения «красной линией» для Кремля. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации», — отметил Полищук.

Он добавил, что у России достаточно инструментов для реализации мер реагирования.