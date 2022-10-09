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В Краснодаре мужчине чуть не отрубило голову лифтом
В Краснодаре жильцу многоэтажки лифт едва не придавил голову. Момент попал на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале «Типичный Краснодар» в воскресенье, 9 октября.

В Краснодаре жильца многоэтажки едва не раздавил голову. Момент попал на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале «Типичный Краснодар» в воскресенье, 9 октября.

Сообщается, что опасная ситуация произошла в ЖК «Ясный» в микрорайоне Гидростроителей.

На кадрах видно, как мужчина со смартфоном в руках собирается зайти в открывшийся лифт, но кабина с огромной скоростью устремляется вниз до закрытия дверей. Мужчина успел выбраться, он остался на лестничной клетке и не пострадал.

«Сегодня в моем доме, в моем подъезде произошло восстание машин. Человека чуть не передавило лифтом пополам, он еле успел выпрыгнуть. После этого был сильный грохот, несколько раз орала пожарная сигнализация. Соседи утверждают, что был даже дым. Уже две недели лифт трясся, люди жаловались. Мастер пришел неделю назад, „все починил“ и ушел. Становится страшно на своих же лифтах ездить. Дому (на минуточку) всего 3 года. По видео видно, что даже антивандальную защиту не сняли», — сообщается в посте.