В Херсонской области заявили о провалившемся наступлении украинских войск

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что атака ВСУ на Херсонском направлении «захлебнулась». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что атака ВСУ на Херсонском направлении «захлебнулась». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — написал он.

Ранее Стремоусов прокомментировал, что ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась. Также он выразил уверенность, что украинская армия не сможет взять Херсон.