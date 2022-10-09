В Дягилеве в воинской части прозвучала тревожная сирена

Жители Дягилева рассказали, что в вечером в субботу, 8 октября, их напугала тревожная сирена в воинской части. Об этом они сообщили в группе «Дягилево ВКонтакте».

Жители Дягилева рассказали, что в вечером в субботу, 8 октября, их напугала тревожная сирена в воинской части. Об этом они сообщили в группе «Дягилево ВКонтакте».

«Я тут всю жизнь живу, такого не слышала. Гул стоял страшный… Минут 10-15 все тряслось, стены, окна… На улицу вышла, там забор трясется. Можно сказать, земля тряслась», — рассказала рязанка.

Другая горожанка отметила, что впервые за 25 лет услышала «такой долгий рев».

«Даже руки затряслись. Хоть бы кто-то написал, что это учение! Или просто прогрев какой-то», — отметила она."Честно сказать, я реально испугалась, в связи с последними событиями в стране…" — написала в комментариях к посту еще одна местная жительница.