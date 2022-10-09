Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
15°
Пнд, 10
10°
Втр, 11
ЦБ USD 61.25 1 08/10
ЦБ EUR 59.98 1.74 08/10
Нал. USD 64.5 / 69.9 08/10 12:55
Нал. EUR 64.5 / 69.9 08/10 12:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
2 024
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
3 554
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
4 065
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
16 495
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Дягилеве в воинской части прозвучала тревожная сирена
Жители Дягилева рассказали, что в вечером в субботу, 8 октября, их напугала тревожная сирена в воинской части. Об этом они сообщили в группе «Дягилево ВКонтакте».

Жители Дягилева рассказали, что в вечером в субботу, 8 октября, их напугала тревожная сирена в воинской части. Об этом они сообщили в группе «Дягилево ВКонтакте».

«Я тут всю жизнь живу, такого не слышала. Гул стоял страшный… Минут 10-15 все тряслось, стены, окна… На улицу вышла, там забор трясется. Можно сказать, земля тряслась», — рассказала рязанка.

Другая горожанка отметила, что впервые за 25 лет услышала «такой долгий рев».

«Даже руки затряслись. Хоть бы кто-то написал, что это учение! Или просто прогрев какой-то», — отметила она."Честно сказать, я реально испугалась, в связи с последними событиями в стране…" — написала в комментариях к посту еще одна местная жительница.