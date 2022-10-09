В Центральной России золотая осень продлится всю следующую неделю

Золотая осень в Центральной России продлится еще неделю. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Золотая осень в Центральной России продлится еще неделю. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«После кратковременных дождей, которые пройдут в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, с наступлением первого дня недели атмосфера стабилизируется. Связано это с выходом антициклона с запада, который удержит свои позиции до субботы включительно», — написал Тишковец.

Он добавил, что эти условия обеспечат «классическую золотую осень».

По словам синоптика, на будущей неделе в Центральной России будет комфортная погода для середины октября, когда обычно «подсезоны» сменяют друг друга и наступает «глубокая осень».

Напомним, в Рязанской области 10 октября ожидается небольшой дождь.