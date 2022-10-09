Путин 10 октября проведет совещание с членами Совета безопасности

Президент Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проведет совещание с членами Совета безопасности России. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проведет совещание с членами Совета безопасности России. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По темам сориентируем после того, как президент выступит», — ответил Песков на вопрос о том, когда состоится заседание Совбеза и будет ли на нем затрагиваться тема происшествия на Крымском мосту.